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Associated Press назвало лучшего спортсмена года

Сегодня, 22:24
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Леброн Джеймс в третий раз был признан спортсменом года по версии AP

Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс был признан спортсменом года по версии международного информационного агентства Associated Press.

В опросе Леброн Джеймс обошел бейсболиста Муки Беттса и хоккеиста Александра Овечкина. Для американского спортсмена эта награда стала уже третьей в карьере от Associated Press.

По четыре раза спортсменом года по версии известного информагентства признавались лишь трое - легендарный велогонщик Лэнс Арсмстрон, гольфист Тайгер Вудс и известный в прошлом баскетболист Майкл Джордан. 

Ранее спортсменкой года по версии Associated Press стала теннисистка Серена Уильямс.

В июле этого года Леброн Джеймс перешел из Кливленда в Лос-Анджелес Лейкерс, подписав контракт на четыре сезона, за которые он заработает 154 млн долларов.

Теги:   Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс Associated Press Спорт Баскетбол

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