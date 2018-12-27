Associated Press назвало лучшего спортсмена года
Баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс был признан спортсменом года по версии международного информационного агентства Associated Press.
В опросе Леброн Джеймс обошел бейсболиста Муки Беттса и хоккеиста Александра Овечкина. Для американского спортсмена эта награда стала уже третьей в карьере от Associated Press.
По четыре раза спортсменом года по версии известного информагентства признавались лишь трое - легендарный велогонщик Лэнс Арсмстрон, гольфист Тайгер Вудс и известный в прошлом баскетболист Майкл Джордан.
Ранее спортсменкой года по версии Associated Press стала теннисистка Серена Уильямс.
В июле этого года Леброн Джеймс перешел из Кливленда в Лос-Анджелес Лейкерс, подписав контракт на четыре сезона, за которые он заработает 154 млн долларов.