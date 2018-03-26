Американский баскетболист умер после остановки сердца во время матча

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Медики не успели спасти игрока во время матча
Фото: skyzak.com

Медики не успели спасти игрока во время матча

Форвард Зек Апшоу, игравший в клубе Лиги развития Гранд Рапидс Драйв, умер на следующий день после временной остановки сердца, сообщает официальный сайт NBA

За 40 секунд до конца матча против Лонг Айленд Нетс Апшоу потерял сознание – медики диагностировали у американца временную остановку сердца и начали борьбу за его жизнь.

Спасти жизнь игроку не удалось.

"После продолжительных усилий медиков Зак умер в 11:16 утра. Благодарю семью, друзей, товарищей по команде, тренеров и болельщиков за молитвы и поддержку в это трудное время", - заявление матери игрока в Твиттере Гранд Рапидс Драйв.

Ранее 25-летний хорватский футболист Бруно Бобан умер на футбольном поле после попадания мячом в грудь.

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