20-летний гонщик команды Ред Булл выиграл свою первую гонку в сезоне Формулы-1

20-летний пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа Формулы-1 - Гран-при Австрии.

Этап обернулся полным провалом команды Мерседес, которая на этой неделе обновила мотор и выглядела полным фаворитом на трассе Шпильберг. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон заняли первую линию стартового поля по итогам квалификации и захватили лидерство в гонке, но сошли по ходу дистанции из-за технических проблем.

После серии пот-стопов лидером стал Ферстаппен захватил лидерство и больше его не отдавал. После сходов конкурентов следом за голландцем финишировали два пилота Феррари - Кими Райкконен и Себастьян Феттель.

Для Фертстаппена эта победа стала первой в сезоне. Команда Ред Булл выиграла уже третью гонку в сезоне после побед Даниэля Риккардо в Китае и Монако.

Полные результаты Гран-при Австрии

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 круг

2. Кими Райкконен (Феррари) +1,504

3. Себастьян Феттель (Феррари) +3,181

4. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг

5. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг

6. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1 круг

7. Серхио Перес (Форс-Индия) +1 круг

8. Фернандо Алонсо (Макларен) +1 круг

9. Шарль Леклер (Заубер) +1 круг

10. Маркус Эрикссон (Заубер) +1 круг

11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1 круг

12. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1 круг

13. Ленс Стролл (Уильямс) +2 круга

14. Сергей Сироткин (Уильямс) +2 круга

15. Стоффель Вандорн (Макларен) +3 круга

Сходы

Льюис Хэмилтон (Мерседес)

Брендон Хартли (Торо Россо)

Даниэль Риккардо (Ред Булл)

Валттери Боттас (Мерседес)

Нико Хюлькенберг (Рено)

В общем зачете Феттель вернул себе лидерство, опередив Льюиса Хэмилтона. На третье место поднялся Кими Райкконен. В Кубке Конструкторов команда Феррари также воспользовалась неудачей пилотов Мерседес в Австрии и поднялась на первое место.

Личный зачет

Себастьян Феттель – 146 очков

Льюис Хэмилтон – 145

Кими Райкконен – 101

Даниэль Риккардо – 96

Макс Ферстаппен – 93

Валттери Боттас – 92

Кевин Магнуссен – 37

Фернандо Алонсо – 36

Нико Хюлькенберг – 34

Карлос Сайнс-младший – 28

Серхио Перес – 23

Эстебан Окон – 19

Пьер Гасли – 18

Шарль Леклер – 13

Ромен Грожан – 12

Стоффель Вандорн – 8

Ленс Стролл – 4

Маркус Эрикссон – 3

Брендон Хартли – 1

Сергей Сироткин – 0



Кубок конструкторов

Феррари – 247 очков

Мерседес – 237

Ред Булл – 189

Рено – 62

Хаас – 49

Макларен – 44

Форс-Индия – 42

Торо Россо – 19

Заубер – 16

Уильямс – 4

Напомним, на прошлой неделе состоялся гоночный уик-энд во Франции, который закончился триумфом Льюиса Хэмилтона.

НВ