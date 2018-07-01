20-летний гонщик команды Ред Булл выиграл свою первую гонку в сезоне Формулы-1

20-летний пилот команды Ред Булл Макс Ферстаппен стал победителем девятого этапа Формулы-1 - Гран-при Австрии.
Этап обернулся полным провалом команды Мерседес, которая на этой неделе обновила мотор и выглядела полным фаворитом на трассе Шпильберг. Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон заняли первую линию стартового поля по итогам квалификации и захватили лидерство в гонке, но сошли по ходу дистанции из-за технических проблем.
После серии пот-стопов лидером стал Ферстаппен захватил лидерство и больше его не отдавал. После сходов конкурентов следом за голландцем финишировали два пилота Феррари - Кими Райкконен и Себастьян Феттель.
Для Фертстаппена эта победа стала первой в сезоне. Команда Ред Булл выиграла уже третью гонку в сезоне после побед Даниэля Риккардо в Китае и Монако.
Полные результаты Гран-при Австрии
1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 71 круг
2. Кими Райкконен (Феррари) +1,504
3. Себастьян Феттель (Феррари) +3,181
4. Ромен Грожан (Хаас) +1 круг
5. Кевин Магнуссен (Хаас) +1 круг
6. Эстебан Окон (Форс-Индия) +1 круг
7. Серхио Перес (Форс-Индия) +1 круг
8. Фернандо Алонсо (Макларен) +1 круг
9. Шарль Леклер (Заубер) +1 круг
10. Маркус Эрикссон (Заубер) +1 круг
11. Пьер Гасли (Торо Россо) +1 круг
12. Карлос Сайнс-младший (Рено) +1 круг
13. Ленс Стролл (Уильямс) +2 круга
14. Сергей Сироткин (Уильямс) +2 круга
15. Стоффель Вандорн (Макларен) +3 круга
Сходы
Льюис Хэмилтон (Мерседес)
Брендон Хартли (Торо Россо)
Даниэль Риккардо (Ред Булл)
Валттери Боттас (Мерседес)
Нико Хюлькенберг (Рено)
В общем зачете Феттель вернул себе лидерство, опередив Льюиса Хэмилтона. На третье место поднялся Кими Райкконен. В Кубке Конструкторов команда Феррари также воспользовалась неудачей пилотов Мерседес в Австрии и поднялась на первое место.
Личный зачет
Себастьян Феттель – 146 очков
Льюис Хэмилтон – 145
Кими Райкконен – 101
Даниэль Риккардо – 96
Макс Ферстаппен – 93
Валттери Боттас – 92
Кевин Магнуссен – 37
Фернандо Алонсо – 36
Нико Хюлькенберг – 34
Карлос Сайнс-младший – 28
Серхио Перес – 23
Эстебан Окон – 19
Пьер Гасли – 18
Шарль Леклер – 13
Ромен Грожан – 12
Стоффель Вандорн – 8
Ленс Стролл – 4
Маркус Эрикссон – 3
Брендон Хартли – 1
Сергей Сироткин – 0
Кубок конструкторов
Феррари – 247 очков
Мерседес – 237
Ред Булл – 189
Рено – 62
Хаас – 49
Макларен – 44
Форс-Индия – 42
Торо Россо – 19
Заубер – 16
Уильямс – 4
Напомним, на прошлой неделе состоялся гоночный уик-энд во Франции, который закончился триумфом Льюиса Хэмилтона.
НВ
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