17-летняя украинка возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории

Дарья Билодид (в синем) поднялась на вершину мирового рейтинга после победы на чемпионате мира

17-летняя украинка Дарья Билодид возглавила мировой рейтинг дзюдоисток в своей весовой категории.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации дзюдо, после победы на чемпионате мира в Баку Билодид поднялась на две позиции и стала первой в категории до 48 килограммов.

На данный момент в активе украинки 6135 баллов. На второй позиции с 5986 баллами располагается японка Фуна Тонаки, которую Билодид победила в финале мирового первенства.

В средине сентября 17-летняя Дарья Билодид взяла золото мирового первенства и стала стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев.

Всего в Баку Украина завоевала две медали. К золоту Билодид Георгий Зантарая прибавил бронзу в весовой категории до 66 килограммов. После этого успеха украинец поднялся на три позиции и теперь занимает шестое место в мировом рейтинге.