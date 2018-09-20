20 сентября 2018, четверг

17-летняя украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - видео

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Дарья Билодид взяла золото чемпионата мира в 17-летнем возрасте
Фото: Международная федерация дзюдо

Дарья Билодид взяла золото чемпионата мира в 17-летнем возрасте

17-летняя Дарья Билодид взяла золото на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Как сообщает Трибуна, на пути к золоту в категории до 48 кг украинка победила двух именитых соперниц. В полуфинале Билодид одолела действующую олимпийскую чемпионку аргентинку Паулу Парету. В конце схватки она выполнила прием ваза-ари и уверенно оборонялась до окончания времени.

В финале украинка разобралась с действующей чемпионкой мира Фуной Танаки, в средине схватки сделав иппон.

Билодид стала самой молодой чемпионкой мира в истории дзюдо - на момент победы в Баку ей исполнилось 17 лет и 11 месяцев. Предыдущее достижение принадлежало японке Рийоко Тамуре, которая в 1993 году завоевала золото мирового первенства в 18 лет и 1 месяц.

Кроме того, в прошлом году Билодид в 16-летнем возрасте стала чемпионкой Европы. Ранее украинская дзюдоистка была признана олимпийской надеждой года.

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