Железный человек, гламурный лось и минимализм. Олимпиада отметилась яркими шлемами скелетонистов - фото

Олимпийские игры в Пхенчхане запомнятся не победами украинских спортсменов, а красочными шлемами скелетонистов. НВ решил отобрать лучшие из них.

Например, олимпийский чемпион из Южной Кореи Юн Сун Бин является фанатом Железного человека - одного из персонажей вселенной комиксов Marvel. Он даже собирает его фигурки.

Канадец Баррет Мартино решил нанести на свой шлем белого медведя.

Адам Эдельман из Израиля увлекается греческой мифологией - у него нарисован Геракл.

Еще один канадец, Кевин Бойер, занявший 17-е место в соревнованиях, нанес себе канадского бобра. Стоит отметить, что зеленый и золотой - цвета, которыми выполнен рисунок, относятся к футбольной команде из Эдмонтона - родного города спортсмена.

Австралиец Жаклин Нарракотт также отметился ярким дизайном шлема - зеленый цвет символизирует Зеленый континент, а звезды... это просто звезды.

Джозеф Чеккини, представляющий Италию, решил устрашить своих соперников черепом.

Акваси Фримпонг, представляющий сборную Ганы, катался в шлеме, отсылающем к документольному фильму "Теория кролика". В нем Фримпонг, будучи нелегалом в Голландии (да-да), бьется за гражданство и место в сборной по легкой атлетике.

Американка Кэти Улендер катается в патриотичном шлеме.

Японцы тоже отметились - например, Катсуки Муяджима - явно фанат минимализма.

Его партнер по сборной, Хироатсу Такахаши, наоборот любит выделяться благодаря яркому дизайну.

Аксель Юнг остановился на гербе Германии.

Лось на шлеме канадки Мирелы Раневы выглядит довольно гламурно.

Ямаец Энтони Уотсон решил удивить зрителей красивым сочетанием черного и белого.

Стоит отметить, что лучший результат сборная Украины показала именно в скелетоне. 19-летний Владислав Гераскевич занял 12-е место в соревнованиях Олимпийских Игр-2018.

Помимо шлемов скелетонистов, Олимпиада также отметилась необычными болельщицами севернокорейской сборной.

НВ