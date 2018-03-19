В Киеве решили создать клумбу в честь олимпийкого чемпиона Пхенчхана

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Александр Абраменко ознакомился со схемой клумбы, которую откроют в Киеве в его честь
Фото: КО Киевзеленбуд via Facebook

Александр Абраменко ознакомился со схемой клумбы, которую откроют в Киеве в его честь

В Киеве решили создать клумбу в честь олимпийского чемпиона-2018 в лыжной акробатике Александра Абраменко.

Как сообщает официальная страница Киевзеленбуда в Facebook, клумба появится в конце апреля - начале мая в Днепровском районе возле станции метро Левобережная.

Специалисты Киевзеленбуда уже создали дизайн клумбы. Ее общая площадь составит 65 квадратных метров, на ней будут высажены 14 тысяч цветов.

Напомним, на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Абраменко принес Украине единственную медаль, выиграв золото в лыжной акробатике.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о вознаграждении украинского фристайлиста Александра Абраменко за победу на Олимпийских играх.

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