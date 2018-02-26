В допинг-пробе российского спортсмена обнаружена рекордная концентрация запрещенного препарата

Крушельницкий уже обязался вернуть медаль в МОК

В допинг-пробе россиянина Александра Крушельницкого обнаружилась самая большая концентрация мельдония за всю историю лаборатории Кельна, сообщает CAS.

12 февраля во время Олимпийских игр в Пхенчхане россиянин сдал допинг-тест, в моче спортсмена было обнаружено 8069 нг/мл. На следующий день Крушельницкий сдал еще один анализ, который показал снижение концентрации запрещенного вещества в организме - 5721 нг/мл.

Ранее сообщалось, что максимальное количество мельдония, зафиксированное в ходе исследований в лаборатории Кельна составляло 1428 нг/мл.

Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Он уже обязался вернуть медаль в МОК.

Ранее сообщалось, что спортсмена заподозрили в допинге на Олимпиаде. Пресс-секретарь команды спортсменов из России Константин Выборнов подтвердил, что Крушельницкий уже покинул Олимпийскую деревню и вернул аккредитацию.

Позже МОК выразил разочарование тем, что в результате одного из допинг-тестов у керлингиста обнаружены следы мельдония. Олимпийский комитет России намерен провести расследование обстоятельств случившегося.



