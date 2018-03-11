Украинец завоевал второе золото для Украины на Паралимпийских играх

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Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане
Национальный паралимпийский комитет Украины / Facebook

Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане

Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевал для украинской сборной вторую золотую награду, сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины.

Яровой занял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца.

Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место.

Таким образом паралимпийская сборная Украины завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали.

Виталий Лукьяненко принес Украине первое золото, выиграв в гонках на 7,5 км среди мужчин с проблемами зрения.

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