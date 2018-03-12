Украинец Рептюх завоевал третье золото Паралимпийских игр

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Рептюх победил в соревновании лыжников

Рептюх победил в соревновании лыжников

Украинский спортсмен Игорь Рептюх добыл для сборной третью золотую медаль зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.

Рептюх стал первым в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.

Рептюх прошел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды. Второе место занял француз Бенжамин Давье, а бронзовую медаль завоевал представитель Норвегии Хакон Олсруд.

Ранее сообщалось, что Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевал для украинской сборной вторую золотую награду.

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