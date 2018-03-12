Украинец Рептюх завоевал третье золото Паралимпийских игр

Украинский спортсмен Игорь Рептюх добыл для сборной третью золотую медаль зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
Рептюх стал первым в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем.
Рептюх прошел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды. Второе место занял француз Бенжамин Давье, а бронзовую медаль завоевал представитель Норвегии Хакон Олсруд.
Ранее сообщалось, что Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевал для украинской сборной вторую золотую награду.
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