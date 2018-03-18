Украина завершила выступление на Паралимпийских играх-2018 с 22 медалями

В общем медальном зачете Украина заняла шестое место, украинские спортсмены получили 22 медали.
Украинские паралимпийцы выбороли 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. По количеству наград на зимних Паралимпийских играх ХІІ Украина заняла четвертое место. Первое место заняла сборная США с 36 медалями.
Общий медальный зачет ХІІ Паралимпийских игр:
1. США – 36 медалей (золото – 13, серебро – 15, бронза – 8)
2. Нейтральные паралимпийские спортсмены (РФ) – 24 медали (золото – 8, серебро – 10, бронза – 6)
3. Канада – 28 медалей (золото – 8, серебро – 4, бронза – 16)
4. Германия – 19 медалей (золото – 7, серебро – 8, бронза – 4)
5. Франция – 20 медалей (золото – 7, серебро – 8, бронза – 5)
6. Украина – 22 медали (золото – 7, серебро – 7, бронза – 8)
7. Словакия – 11 медалей (золото – 6, серебро – 4, бронза – 1)
8. Беларусь – 12 медалей (золото – 4, серебро – 4, бронза – 4)
9. Япония – 10 медалей (золото – 3, серебро – 4, бронза – 3)
10. Нидерлады – 7 медалей (золото – 3, серебро – 3, бронза – 1)
11. Швейцария – 3 медали (золото – 3, серебро – 0, бронза – 0)
12. Италия – 5 медалей (золото – 2, серебро – 2, бронза – 1)
13. Великобритания – 7 медалей (золото – 1, серебро – 4, бронза – 2)
14. Норвегия – 8 медалей (золото – 1, серебро – 3, бронза – 4)
15. Австралия – 4 медали (золото – 1, серебро – 0, бронза – 3)
16. Финляндия – 3 медали (золото – 1, серебро – 0, бронза – 2)
16. Южная Корея – 3 медали (золото – 1, серебро – 0, бронза – 2)
16. Новая Зеландия – 3 медали (золото – 1, серебро – 0, бронза – 2)
19. Хорватия – 2 медали (золото – 1, серебро – 0, бронза – 1)
20. Китай – 1 медаль (золото – 1, серебро – 0, бронза – 0)
20. Казахстан – 1 медаль (золото – 1, серебро – 0, бронза – 0)
22. Австрия – 7 медалей (золото – 0, серебро – 2, бронза – 5)
23. Испания – 2 медали (золото – 0, серебро – 1, бронза – 1)
21. Швеция – 1 медаль (золото – 0, серебро – 1, бронза – 0)
25. Бельгия – 1 медаль (золото – 0, серебро – 0, бронза – 1)
25. Польша – 1 медаль (золото – 0, серебро – 0, бронза – 1)
Медальный зачет украинских спортсменов:
Золото
Виталий Лукьяненко, биатлон, 7,5 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Максим Яровой, лыжи, 15 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Игорь Рептюх, лыжи, 20 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Тарас Радь, биатлон, 12,5 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, биатлон, 10 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Виталий Лукьяненко, биатлон, 15 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Юрий Уткин, Людмила Ляшенко, Юлия Батенкова-Бауман, Оксана Шишкова, лыжи – смешанная эстафета 4х2,5 км.
Серебро
Оксана Шишкова, биатлон, 6 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 15 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Игорь Рептюх, биатлон, 12,5 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Александр Казик, биатлон, 12,5 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Александр Казик, биатлон, 15 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Оксана Шишкова, лыжи, 12,5 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Григорий Вовчинский, лыжи, 10 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
Бронза
Игорь Рептюх, биатлон, 7,5 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Анатолий Ковалевский, биатлон, 7,5 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 6 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Юрий Уткин, биатлон, 12,5 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Людмила Ляшенко, биатлон, 10 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Оксана Шишкова, лыжи, 1,5 км – спортсмены с нарушениями зрения;
Максим Яровой, лыжи, 7,5 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Людмила Ляшенко, лыжи, 15 км – спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата;
Зимние Паралимпийские игры-2018 проходили с 9 по 18 марта в столице Южной Кореи – Пхенчхане. XIII зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта 2022 года.
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