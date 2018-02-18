Украина обошла атлетов из РФ. Все призеры Олимпиады-2018 за 18 февраля и медальный зачет

НВ представляет имена всех медалистов Олимпийских игр-2018 по итогам минувшего дня соревнований 18 февраля.

Горные лыжи. Супергигант Мужчины

1. Марсель Хиршер (Австрия)

2. Хенрик Кристофферсен (Норвегия)

3. Алексис Пинтуро (Франция)

Фристайл. Лыжный слоупстайл. Мужчины

1. Ойстейн Браатен (Норвегия)

2. Ник Гоеппер (США)

3. Алекс Болье-Маршан (Канада)

Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины

1. Норвегия

2. ОАР

3. Франция

Биатлон. Масс-старт. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция)

2. Симон Шемп (Германия)

3. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)

Фристайл. Акробатика. Мужчины

1. Александр Абраменко (Украина)

2. Цзя Цзунян (Китай)

3. Илья Буров (ОАР)

Конькобежный спорт. 500 м. Женщины

1. Нао Кодаира (Япония)

2. Сан Хва Ли (Южная Корея)

3. Каролина Эрбанова (Чехия)



Главным итогом дня для украинских болельщиков, конечно же, является первая золотая награда, которую добыл Александр Абраменко в лыжной акробатике. Благодаря ей сборная Украины поднялась на 17-ю позицию в общем зачете и делит ее со сборной Польши. Сборная ОАР занимает 20-ю позицию, в их активе 11 медалей - три серебрянных и восемь бронзовых. Тем временем, Норвегия обошла Германию и стала лидером медального зачета.







Вчера сборная Беларуси смогла взять вторую медаль на Олимпиаде.