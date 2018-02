Торжественное закрытие Олимпиады-2018. Онлайн-трансляция

НВ следит за торжественной церемонией закрытия зимних Олимпийских игр-2018, которые принимал южнокорейский Пхенчхан.

Начало официальной церемонии - в 13.00 по киевскому времени. Мероприятие продлится до 15.25. Прямую трансляцию покажет телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Как и церемония открытия, где использовалась технология дополненной реальности 5G, ожидается, что мероприятие будет отличаться чрезвычайной технологичностью.

Знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпийских игр будет обладатель золотой медали Пхенчхана в лыжной акробатике Александр Абраменко.

Среди музыкальных исполнителей, которые будут выступать на церемонии закрытия, организаторы называют Exo, Sumi Jowill, а также Федерико Пачотти.

По традиции во время церемонии закрытия Игр олимпийский факел получит представитель города, где пройдет следующая зимняя Олимпиада - им будет китайский Пекин.

The Closing Ceremony will be held on the 25th of February! ✨Check the timetable for the Plaza and the Park right now! ✔️ https://t.co/BAaU8W1sf0 관람객 여러분들의 큰 사랑을 받았던 플라자(평창)&파크(강릉) #2월25일 폐회식날의 운영 일정과 시간 미리 확인하세요! ???????? pic.twitter.com/DSmEvN4DEP