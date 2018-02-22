Российских керлингистов официально лишили медалей Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане.

Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято в связи с нарушением Крушельницким антидопинговых правил.

Свои медали Брызгалова и Крушельницкий завоевали в дабл-миксте. Эти награды стали первыми олимпийскими достижениями российских керлингистов в истории.

Ранее сообщалось, что Крушельницкого заподозрили в допинге на Олимпиаде.

Позже МОК выразил разочарование тем, что в результате одного из допинг-тестов у керлингиста обнаружены следы мельдония.

Повторная допинг-проба керлингиста показала положительный результат.