Российская бобслеистка дисквалифицирована с Олимпийских игр за допинг вслед за керлингистом

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх.

Об этом сообщает официальный сайт CAS. Сергеева отстранена от соревнований, а ее результат на Олимпийских играх-2018 аннулирован. За спортсменкой остается право добиваться отмены или сокращения дисквалификации.

Отметим, что внесоревновательная проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, показала наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка согласилась с обвинением и отказалась от вскрытия пробы В. Сергеева выступала в соревнованиях между двойками, где заняла 12-е место.

Дальнейшие разбирательства со стороны CAS и Международной федерации бобслея и скелетона возобновятся уже после Олимпиады.

Накануне допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой, выступающей на Олимпийских играх-2018, показала положительный результат.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане.

Позже МОК выразил разочарование тем, что в результате одного из допинг-тестов у керлингиста обнаружены следы мельдония. Повторная допинг-проба керлингиста показала положительный результат.