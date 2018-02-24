Российская бобслеистка дисквалифицирована с Олимпийских игр за допинг вслед за керлингистом

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Результат Надежды Сергеевой на Олимпиаде-2018 аннулирован

Результат Надежды Сергеевой на Олимпиаде-2018 аннулирован

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую бобслеистку Надежду Сергееву за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх.

Об этом сообщает официальный сайт CAS. Сергеева отстранена от соревнований, а ее результат на Олимпийских играх-2018 аннулирован.  За спортсменкой остается право добиваться отмены или сокращения дисквалификации.

Отметим, что внесоревновательная проба, взятая у Сергеевой 18 февраля, показала наличие в организме запрещенного вещества триметазидин. Спортсменка согласилась с обвинением и отказалась от вскрытия пробы В. Сергеева выступала в соревнованиях между двойками, где заняла 12-е место.

Дальнейшие разбирательства со стороны CAS и Международной федерации бобслея и скелетона возобновятся уже после Олимпиады.

Накануне допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой, выступающей на Олимпийских играх-2018, показала положительный результат.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады в Пхенчхане.

Позже МОК выразил разочарование тем, что в результате одного из допинг-тестов у керлингиста обнаружены следы мельдония. Повторная допинг-проба керлингиста показала положительный результат.

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