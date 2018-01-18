Роналду стал еще ближе к уходу из Реала - СМИ

Сам Роналду также заинтересован в возвращении в МЮ

Менеджер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо одобрил возможный трансфер лидера Реала Криштиану Роналду, сообщает La Sexta.

По информации издания, сам Роналду также заинтересован в возвращении в МЮ, где он уже выступал на протяжении шести лет до перехода в Реал в 2009-м году. Все прочие варианты португалец пока решительно отметает.

В Реале же он не хочет оставаться из-за конфликта с президентом Флорентино Пересом. Дело в том, что в конце прошлого сезона Перес пообещал Роналду улучшенный контракт в скором времени. Но игрок до сих пор так и не получил никаких предложений.

32-летний Криштиану Роналду играет за Реал с 2009 года и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 422 голами в 418 матчах.

Ранее сообщалось, что Роналду захотел покинуть Реал и перейти в Манчестер Юнайтед.