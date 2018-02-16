Радиоведущий потерял работу из-за пошлого комплимента 17-летней олимпийской чемпионке

Рассказывая о золотой медали Ким в хафпайпе, Коннор не скрывал восхищения и явно увлекся

Известный в США радиоведущий Патрик Коннор решил прокомментировать внешность сноубордистки-чемпионки Пхенчхана Хлои Ким и в итоге потерял работу, сообщает USA Today.

Эфир шел хорошо до того момента, когда Коннор решил отвесить спорный комплимент спортсменке, принесшей сборной США золотую награду. Рассказывая о золотой медали Ким в хафпайпе, Коннор не скрывал восхищения и явно увлекся.

"23 апреля ей исполнится 18, отсчет пошел, малышка. Это то, что мне нравится в девушках-школьницах. Она очень привлекательна, если бы ей было 18, никто бы не постеснялся сказать, что она горячая с***а... Я большой ее поклонник", - заявил Коннор прямо в радиоэфире.

На следующий день руководство радиостанции сообщило об увольнении ведущего.

Сам Патрик Коннор тогда же записал извинение, а также попросил прощения в Твиттере.

Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot. — Patrick Connor (@pcon34) 14 февраля 2018 г.

"Вчера я совершил неудачную попытку насмешить людей. Мои комментарии относительно Хлои были более чем неуместными и грязными. Я очень сожалею, Хлоя. Ты прекрасно представила нашу страну на Играх. Я прошу прощения у коллег и слушателей за то, что был таким идиотом", - написал Коннор уже после увольнения.

Сама спортсменка никак не отреагировала на эту ситуацию.

Осенью австралийский радиоведущий Дэйв Хьюз случайно узнал, что Кейт Лангбрук, его коллега, получает меньше его, хотя делает ту же работу. Он решил отказаться от части зарплаты, чтобы быть с ней наравне.

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