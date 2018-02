Радиоведущий потерял работу из-за пошлого комплимента 17-летней олимпийской чемпионке

Известный в США радиоведущий Патрик Коннор решил прокомментировать внешность сноубордистки-чемпионки Пхенчхана Хлои Ким и в итоге потерял работу, сообщает USA Today.

Эфир шел хорошо до того момента, когда Коннор решил отвесить спорный комплимент спортсменке, принесшей сборной США золотую награду. Рассказывая о золотой медали Ким в хафпайпе, Коннор не скрывал восхищения и явно увлекся.

"23 апреля ей исполнится 18, отсчет пошел, малышка. Это то, что мне нравится в девушках-школьницах. Она очень привлекательна, если бы ей было 18, никто бы не постеснялся сказать, что она горячая с***а... Я большой ее поклонник", - заявил Коннор прямо в радиоэфире.

На следующий день руководство радиостанции сообщило об увольнении ведущего.

Сам Патрик Коннор тогда же записал извинение, а также попросил прощения в Твиттере.

Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot.