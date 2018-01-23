Представлена форма сборной Украины на Олимпийские игры-2018

Форму для сборной Украины на Олимпийские игры-2018 разработал известный модельер Андре Тан

Во время проводов сборной Украины на Олимпийские игры-2018 в южнокорейский Пхенчхан состоялась презентация формы национальной команды.

Как сообщает XSPORT.ua, ее дизайн разработал известный украинский модельер Андре Тан, а изготовлена она была фирмой PEAK.

Презентация формы состоялась в здании киевской Филармонии. В этом мероприятии приняли участие украинские спортсмены, которые выступали на Олимпийских играх в Пекине, Ванкувере и Рио-де-Жанейро.

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Ранее Министерство молодежи и спорта Украины рассказало, какие суммы получат украинские обладатели медалей на Зимней Олимпиаде-2018 в корейском Пхенчхане. За золото полагается 125 тысяч долларов, за серебро - 80 тысяч, а за бронзу - 55 тысяч.

Ранее Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦ) поддержал инициативу антидопинговых комитетов 17 стран отстранить Россию от Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане за допинговые нарушения.