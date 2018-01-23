Почти всю сборную России по конькобежному спорту отстранили от Олимпиады-2018

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил о том, что Международный олимпийский комитет не допустил на Игры-2018 90 процентов мужской и 80 процентов женской сборных РФ.

В комментарии РИА Новости функционер отметил, что по предварительной информации, приглашения на ОИ в Пхенчхан не получит никто из лидеров мужской команды - Денис Юсков и Павел Кулижников.

"У женской команды отклонено 80 процентов заявки. Там, опять же, по предварительной информации, остается только Ольга Граф, Ангелина Голикова, Наталья Воронина", - добавил Кравцов.

Накануне к участию в Олимпиаде-2018 не допустили шестикратного российского олимпийского чемпиона по шорт-треку корейского происхождения Виктора Ана вместе с двумя своими партнерами по команде – Денисом Айрапетяном и Владимиром Григорьевым. Причиной такого решения стало упоминание в докладе главы комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена по поводу использования российскими спортсменами допинга во время Олимпиады-2014.

Накануне Международный олимпийский комитет сократил команду российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане (Южная Корея), с 500 до 389 участников.

Ранее Международный олимпийский комитет впервые в истории отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Южной Корее из-за государственной допинговой программы в РФ, а также приостановил членство РФ в МОК.