Первые награды Пхенчхана. Все призеры Олимпиады-2018 за 10 февраля и медальный зачет

Андреас Веллингер (в центре) стал олимпийским чемпионом по прыжкам с трамплина

НВ представляет имена всех медалистов Олимпийских игр-2018 по итогам минувшего дня соревнований 10 февраля.

Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон

1. Шарлотте Калла (Швеция)

2. Марит Бьорген (Норвегия)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м

1. Карлийн Ахтереекте (Нидерланды)

2. Ирен Вюст (Нидерланды)

3. Антуанетта Де Йонг (Нидерланды)

Биатлон. Женщины. Спринт

1. Лаура Дальмайер (Германия)

2. Марте Олсбю (Норвегия)

3. Вероника Виткова (Чехия)

Шорт-трек. Мужчины. 1500 м

1. Лим Хе Чун (Южная Корея)

2. Шинки Кнегт (Нидерланды)

3. Семен Елистратов (Олимпийские атлеты из России)

Прыжки с трамплина. Мужчины

1. Андреас Веллингер (Германия)

2. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия)

3. Роберт Юханссон (Норвегия)

Лидером общего зачета после первого медального дня Олимпийских игр стала команда Германии, в активе которой две золотые медали. На второй позиции Нидерланды с четырьмя наградами, но только одной - высшей пробы. По одному золоту также имеют Южная Корея и Швеция.

Медали олимпийских команд

Таблица сайта pyeongchang2018.com

Напомним, 10 февраля норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала серебро Олимпийских игр-2018 в скиатлоне. Эта медаль позволила Бьорген выйти на первое место среди женщин по количеству наград на зимних Олимпиадах.

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