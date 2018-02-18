Олимпийский чемпион Абраменко: Отец мечтал увидеть меня футболистом, но экстремальные виды спорта мне ближе

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Отец хотел, чтобы Александр Абраменко стал футболистом

Отец хотел, чтобы Александр Абраменко стал футболистом

Украинский фристайлист Александр Абраменко прокомментировал свою победу на Олимпийских играх.

Его слова приводит издание Спорт-Экспресс.

"Я до сих пор не могу поверить в то, что я действительно заслужил золотую медаль. Я очень счастлив. Действительно, это исторический момент для меня, и я на самом деле пишу историю украинского спорта", - сказал Абраменко.

Также спортсмен вспомнил о мечте отца, который видел его футболистом. Тем не менее, Александр всегда чувствовал, что экстремальные виды спорта ему ближе.

"Последний прыжок? Я был взволнован, я молил Бога о помощи. Я хотел сделать лучший прыжок", - добавил украинец.

Накануне Александр Абраменко добыл историческую золотую медаль для Украины на Олимпиаде-2018. 

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