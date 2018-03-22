Олимпийский чемпион-2018 предрек исчезновение своего вида спорта в Украине в случае завершения им карьеры

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Абраменко посетовал, что в Украине нет достойного резерва во фристайле

Абраменко посетовал, что в Украине нет достойного резерва во фристайле

Украинский фристайлист Александр Абраменко, который стал чемпионом Олимпиады-2018, заявил о том, что его вид спорта прекратит существование в Украине, если он завершит карьеру.

В интервью Апостроф атлет посетовал, что в Украине нет достойного резерва во фристайле. По его словам, нет даже минимум такого же уровня, на котором он находится. Золотой медалист Пхенчхана убежден, что если не будут строиться базы, а спорт не будет развиваться, то будущего у этого вида не будет.

"Если я закончу карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине точно так же", - добавил Абраменко.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он инициировать строительство баз, чемпион Игр-2018 заявил, что в данном случае инициатива должна исходить от страны, и даже если бы он хотел, то не знает, как это надо делать.

На зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане Абраменко принес Украине единственную медаль, выиграв золото в лыжной акробатике.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины издало приказ о вознаграждении украинского фристайлиста Александра Абраменко за победу на Олимпийских играх.

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