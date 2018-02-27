Олимпиада-2018: в Борисполе встретили украинских олимпийцев - фото

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В Киеве встретили украинских олимпийцев

В Киеве встретили украинских олимпийцев

В ночь с 26 на 27 февраля в аэропорту Борисполь встретили спортсменов украинской сборной, которые представляли страну на Олимпиаде-2018 в Южной Корее.

В Украину вернулись представители горнолыжного спорта, лыжных гонок, сноубординга, фигурного катания и фристайла.

Среди олимпийцев был и украинский лыжник Александр Абраменко, который завоевал для Украины золотую медаль по лыжной акробатике во фристайле.

Встречать олимпийцев приехали болельщики, друзья, родные и представители профильных организаций.

Напомним, 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония закрытия Зимних Олимпийских игр.

Знаменосцем сборной Украины был обладатель золотой медали по лыжной акробатике Александр Абраменко.

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