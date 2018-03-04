Огорчения нет, разочарованы критикой. Украинская биатлонистка прокомментировала выступления на Олимпиаде

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Варвинец рассказала, что перед Олимпиадой и не планировала показывать
Фото: НОК Украины

Варвинец рассказала, что перед Олимпиадой и не планировала показывать "феерические результаты"

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец в интервью XSport рассказала, что не считает свои выступления на Олимпиаде провальными.

Варвинец рассказала, что перед Олимпиадой и не планировала показывать "феерические результаты", хотя при этом уточнила, что желание занять место на подиуме было. Биатлонистка отметила, что ей нужно смотреть на вещи объективно и больше работать.

"Может, если бы я стартовала в индивидуальной гонке, отстреляла бы на ноль, то была бы какая-то медаль. Это при условии, что очень удачно сошлись бы звезды. Но пока для меня это всего лишь мечта.

Больше, наверное, разочаровало огромное количество негативных комментариев от болельщиков и журналистов", - сказала Варвинец.

Украинская сборная по биатлону провалила выступления на Олимпиаде, не выиграв ни одной медали и показав очень слабые результаты. Олимпиада запомнилась жесткой критикой биатлонистки Валентины Семеренко в сторону тренерского штаба, который не захотел поставить ее в эстафету. 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Олимпиада-2018 ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове