Норвегия победила. Все призеры Олимпиады-2018 за 25 февраля и итоговый медальный зачет

Марит Бьорген стала самой титулованной спортсменкой в истории зимних Олимпиад

НВ представляет имена всех медалистов Олимпийских игр-2018 по итогам последнего дня соревнований 25 февраля.

Керлинг. Женщины. Финал

1. Швеция

2. Южная Корея

Бобслей. Мужчины. Четверки

1. Германия

2. Германия

2. Южная Корея

Хоккей. Мужчины. Финал

1. ОАР

2. Германия

Лыжные гонки. Женщины. Масс-старт, 30 км

1. Марит Бьорген (Норвегия)

2. Криста Пярмякоски (Финляндия)

3. Стина Нильссон (Швеция)

Победителем медального зачета Олимпийских игр в Пхенчхане стала команда Норвегии. В последний соревновательный день Марит Бьорген принесла 14-е золото своей команде. Более того, благодаря этой медали норвежская лыжница стала самой титулованной спортсменкой в истории белых Олимпиад, превзойдя достижение своего соотечественника биатлониста Уле Айнара Бьорндалена.

Германия в общем зачете стала второй, уступив норвежцам по общему количеству наград, команда Канады - третьей.

Сборная Украины с единственным золотом фристайлиста Александра Абраменко заняла 21-е место.

Медали олимпийских команд

Таблица сайта pyeongchang2018.com

Напомним, на Играх в Пхенчхане сборная Норвегии побила рекорд зимних Олимпиад по общему количеству медалей.