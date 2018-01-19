МОК значительно сократил нейтральную команду российских атлетов на Олимпиаде-2018

Вместо 500 спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане поедут 389

Международный олимпийский комитет сократил команду российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане (Южная Корея), с 500 до 389 участников.

Такое заявление 19 января распространила пресс-служба МОК.

Список с конкретными именами Комитет пока не предоставил. Имена атлетов выберет специальная комиссия МОК, а итоговый состав станет известен не ранее 27 января.

"Более 80% атлетов не участвовали в (предварительном) списке в Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Это новое поколение российских спортсменов", - пишет МОК.

Напомним, Международный олимпийский комитет впервые в истории отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее, а также приостановил членство РФ в МОК.

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Спортсмены из РФ смогут выступить на Играх, но только под нейтральным флагом. Для этого МОК составит специальный список "чистых" спортсменов.

Кроме того, Россию обязали возместить $15 миллионов, потраченных на расследование о допингах.

Вынося решение, МОК опирался на выводы двух комиссий, которые расследовали государственную поддержку допинга в России.

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