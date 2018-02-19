МОК отреагировал на новое подозрение в допинге спортсмена из России

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МОК может пересмотреть позицию в отношении российских спортсменов

МОК может пересмотреть позицию в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет разочарован тем, что в результате одного из допинг-тестов у российского керлингиста Александра Крушельницкого обнаружены следы мельдония.

Как заявил пресс-секретарь МОК Марк Адамс, в случае подтверждения применения допинга Крушельницким этот факт повлияет на решение комитета об отмене санкций в отношении России, сообщает DW.

"Это чрезвычайное разочарование для нас, если подозрение в употреблении допинга подтвердится", - подчеркнул он.

Между тем пресс-секретарь команды спортсменов из России Константин Выборнов подтвердил, что Александр Крушельницкий уже покинул Олимпийскую деревню и вернул аккредитацию.

По его словам, сейчас Крушельницкий ожидает результат допинг-пробы Б, который должны объявить 19 февраля.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде "за систематическое манипулирование антидопинговыми правилами".

Из-за допингового скандала спортсмены из России выступают на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом.

 

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