МОК допустил к Олимпиаде спортсменов из Северной Кореи

На церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут вместе под общим названием Корея и одним флагом

Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает пресс-служба Комитета.

"МОК предоставит аккредитации НОК КНДР для 22 спортсменов в 3 видах спорта и 5 дисциплинах" - говорится в сообщении.

Впервые в истории Южная и Северная Корея сформируют единственную сборную по женскому хоккею. Как сообщается, в женском хоккейном турнире сыграет объединенная команда: 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 — из Северной. Кто именно выйдет на лед, будет решать старший тренер сборной Южной Кореи, однако в любом случае он будет должен взять как минимум трех представительниц КНДР.

На церемонии открытия Олимпиады спортсмены из КНДР и Южной Кореи пройдут вместе под общим названием Корея и одним флагом.

Как отмечается,в делегацию также войдут 24 функционера и 21 представитель СМИ.

Напомним, участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане долгое время было под вопросом – в связи с кризисом, возникшим из-за ракетно-ядерных испытаний КНДР. О том, что сборная Северная Корея выступит на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане стало известно 9 января.

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.