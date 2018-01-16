Многоходовочка. МОК решит, смогут ли спортсмены из России использовать флаг и гимн СССР на Олимпиаде-2018 - СМИ

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос о том, смогут ли российские спортсмены использовать советскую символику во время Олимпиады-2018, сообщает Р-Спорт.

В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов заслуженный артист России Эдгард Запашный предложил сделать на форме российских олимпийцев надпись "СССР".

После этого пользователи Интернета выступили с инициативой приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

Ранее сообщалось, что сборная России выступит на Олимпиаде-2018 в "нейтральном статусе" - то есть спортсменам не разрешат демонстрировать любые госсимволы и "выступать в экипировке с обозначением их национальной принадлежности".

Ранее МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее. Эти санкции введены в ответ на допинговые скандалы и государственную поддержку данной политики.

Также МОК пожизненно запретил бывшему министру спорту РФ Виталию Мутко (ныне вице-премьер России) и его экс-заместителю Юрию Нагорных посещать Олимпийские игры.