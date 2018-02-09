Лыжник из Тонга вышел на открытие Олимпиады с голым торсом при температуре -5

Лыжник из Королевства Тонга Пита Тауфатофуа порадовал болельщиков во время открытия Олимпийских игр-2018 эксцентричным образом

Спортсмен появился перед зрителями с голым торсом, несмотря на пятиградусный мороз. Он же был знаменосцем сборной, поскольку яляется только вторым представителем Тонга на зимних Олимпиадах.

Отметим, что два года назад Тауфатофуа принимал участие в Олимпийских играх в Рио, где выступал в Тхэквондо. Тогда на открытии и закрытии Игр он имел такой же образ, но температура воздуха была значительно выше.

Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена в девяти дисциплинах, а честь нести во время открытия государственный флаг досталась капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной.

НВ