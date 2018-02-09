Кто есть кто в украинской сборной на зимней Олимпиаде-2018

НВ рассказывает о спортсменах, которые будут представлять Украину на открывающихся сегодня зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Украинская команда отправилась в Южную Корею в составе 33-х спортсменов. Именно столько атлетов прошли квалификационный отбор международных федераций по зимним видам спорта, завоевав соответствующие лицензии.

Эта команда будет самой малочисленной в истории выступления Украины на зимних Олимпиадах. До этого меньше всего украинских атлетов участвовали в Играх-1994 в Лиллехаммере - 37. В Нагано-1998 было 56 спортсменов, Солт-Лейк-Сити-2002 - 68, Турине-2006 - 52, Ванкувере-2010 - 45, Сочи-2014 - 43.

Всего украинские спортсмены будут участвовать в девяти из 15-ти видов спорта, представленных на Олимпиаде-2018.

Биатлон

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Артем Тищенко

Женщины: Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец

Именно на биатлон возлагаются главные медальные надежды Украины на предстоящих Играх. В первую очередь, внимание уделяется женской команде, которая неоднократно попадала в призы на прошлых Олимпиадах. В частности, в Сочи-2014 украинки победили в эстафете, а Вита Семеренко завоевала серебро в спринтерской гонке. Украинки способны выстрелить в эстафете и в Пхенчхане-2018, а в одиночных дисциплинах главные надежды возлагаются на лидера сборной Юлию Джиму, а также на молодую, но быстро прогрессирующую Анастасию Меркушину.

Женская сборная Украины по биатлону / Фото - НОК Украины

Фристайл

Мужчины: Александр Абраменко

Женщины: Ольга Полюк , Татьяна Петрова

Вполне может выстрелить в Пхенчхане фристайлист Александр Абраменко, который выступит в дисциплине "акробатика". Для него это будет уже четвертая Олимпиада, на прошлой в Сочи он был шестым. Весь прошлый сезон спортсмен из Николаева пропустил из-за травмы, поэтому завоевывать олимпийскую лицензию пришлось в ускоренном темпе, показывая максимальые результаты на соревнованиях. В итоге, в текущем сезоне Абраменко один раз стал победителем этапа Кубка мира и дважды был вторым.

Александр Абраменко / Фото - EPA

Для Ольги Полюк (акробатика) и Татьяны Петровой (могул) эти Игры также не первые в карьере, однако среди фаворитов на медали они не рассматриваются.

Лыжные гонки

Мужчины: Андрей Орлик, Алексей Красовский

Женщины: Татьяна Антипенко, Марина Анцибор

На свою шестую Олимпиаду не поедет 42-летняя лыжница Валентина Шевченко, зато в Пхенчхане выступит не менее опытная 36-летняя Татьяна Антипенко, для которой эти Игры станут четвертыми. Лучшим ее достижением было 21-е место в Ванкувере-2010.

Больших достижений в карьере Марины Анцибор также не было, не едет она фавориткой и в Пхенчхан. Однако, несмотря на это, на хороший результат от украинской лыжницы можно рассчитывать в спринте и дисциплинах классическим стилем.

Андрей Орлик и Алексей Красовский представят Украину в мужских дисциплинах. Лучшим достижением в карьере Красовского является 20-е место в командном спринте на Играх-2014, а 19-летний Орлик пока на соревнованиях мирового уровня не пробивался в топ-50.

Горнолыжный спорт

Мужчины: Иван Ковбаснюк

Женщины: Ольга Кныш

24-летний Иван Ковбаснюк только недавно заявил о себе на высоком уровне, но уже стал лидером украинского горнолыжного спорта. Олимпиада в Пхенчхане станет первой в его карьере, а успехом будет считаться попадание в топ-30.

22-летняя Ольга Кныш также пока что не может похвастаться большим опытом выступлений на международных соревнованиях. Ее лучшим достижением является 49-е место на чемпионате мира в швейцарском Сенкт-Морице в гигантском слаломе. Именно на эту дисциплину Кныш возлагает самые большие надежды и в Пхенчхане.

Лыжное двоеборье

Мужчины: Виктор Пасичник

В лыжном двоеборье Украину представит только 25-летний Виктор Пасичник. Для него это будет вторая Олимпиада в карьере, в Сочи-2014 он стал 42-м, хотя после прыжков с трамплина шел на 27-й позиции. На чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах Пасичник показывал практически идентичные результаты и не пробивался выше 39-го места, поэтому в Пхенчхане настроен преодолеть для себя этот рубеж.

Санный спорт

Мужчины: Роман Захаркив, Александр Оболончик, Антон Дукач, Андрей Мандзий

Женщины: Елена Стецкив, Елена Шхумова

В санном спорте в Пхенчхане у Украины будет самое большое представительство после биатлона. У мужчин самые большие ожидания от 22-летнего Антона Дукача, который неплохо себя показывал в этом сезоне. Игры-2018 будут первыми в его карьере, и Дукач вполне может рассчитывать на попадание в первую 20-ку.

У женщин наибольшим потенциалом выделяется Елена Шхумова, которая на передолимпийском чемпионате мира показала 22-й результат и может рассчитывать на подобное достижение и в Пхенчхане.

Сноубординг

Женщины: Аннамари Данча

Восемь лет назад 19-летняя Аннамари Данча сенсационно стала 16-й на своих дебютных Олимпийских играх в Ванкувере, после чего дважды выигрывала серебро Всемирной Универсиады. После Игр в Сочи спортсменка вышла замуж и родила ребенка, однако, после возвращения в спорт смогла вернуться на былой уровень и завоевала олимпийскую лицензию.

Скелетон

Мужчины: Владислав Гераскевич

19-летний Владислав Гераскевич является самым молодым украинским атлетом на Олимпийских играх-2018 и одновременно первым в истории украинским скелетонистом на главных соревнованиях четырехлетия. Несмотря на юный возраст, Гераскевич уже успел показать себя с хорошей стороны на чемпионате мира в Кенигзее, показав 24-й результат среди 44-х участников. К Олимпийским играм украинец также подходит с оптимизмом и рассчитывает на попадание как минимум в топ-20.

Владислав Гераскевич / Фото - НОК Украины

Фигурное катание

Мужчины: Максим Никитин, Ярослав Паниот

Женщины: Александра Назарова, Анна Хныченкова

Дуэт Максима Никитина и Александры Назаровой входит в двадцатку сильнейших в мире, однако на дебютной для них Олимпиаде рассчитывать на медали будет крайне наивно, учитывая четкую градацию пар по авторитетности и редкость сенсаций на соревнованиях подобного уровня. Главным достижением в карьере Никитина и Назаровой на данный момент является золото Всемирной Универсиады в 2017 году.

В индивидуальных дисциплинах Украину представят Ярослав Паниот и Анна Хныченкова, для которых эти Олимпийские игры станут дебютными в карьере.