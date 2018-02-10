Когда и где смотреть выступления украинцев на зимней Олимпиаде-2018

НВ представляет календарь выступления украинских спортсменов на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане
Украинцы на Играх-2018 будут выступать в девяти из 15-ти видах спорта, представленных на Олимпиаде. Всего в Пхенчхане будет розыграно 102 комплекта наград, первые из которых - уже 10 февраля.
Все соревнования с участием украинских спортсменов в прямом эфире покажет телеканал UA:Перший.
Календарь выступления украинских спортсменов
Воскресенье, 11 февраля
11:50 - Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач
12:30 - Фристайл. Женщины, могул. 2-я квалификация. Татьяна Петрова
Розыгрыш медалей
04:00 - Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Иван Ковбаснюк
08:15 - Лыжные гонки. Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон. Алексей Красовский, Андрей Орлык
13:15 - Биатлон. Мужчины, 10 км, спринт
14:00 - Фристайл. Женщины, могул. Финал
Понедельник, 12 февраля
03:15 - Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш
06:45 - Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш
12:50 - Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова
Розыгрыш медалей
12:10 - Биатлон. Женщины, 10 км, гонка преследования
14:00 - Биатлон. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования
Вторник, 13 февраля
04:30 - Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (скоростной спуск). Иван Ковбаснюк
10:30 -Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Квалификация. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
11:15 - Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Квалификация. Алексей Красовский, Андрей Орлык
12:30 - Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова
Розыгрыш медалей
08:00 - Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (слалом). Иван Ковбаснюк
13:00 - Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Финал
13:00 - Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Финал
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Среда, 14 февраля
03:15 - Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш
06:45 - Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш
13:20 - Санный спорт. Мужчины, сани-двойки. 1-й, 2-й заезды. Александр Оболончик/Роман Захаркив
Розыгрыш медалей
08:00 - Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин. Трамплин. Виктор Пасечник
10:45 - Лыжное двоеборье. Мужчины, гонка 10 км. Виктор Пасечник
13:05 - Биатлон. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка
Четверг, 15 февраля
03:00 - Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич
13:00 - Фристайл. Женщины, воздушная акробатика Квалификация. Ольга Полюк
Розыгрыш медалей
04:00 - Горнолыжный спорт. Мужчины, Супер G. Иван Ковбаснюк
08:30 - Лыжные гонки. Женщины, 10 км, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
13:00 - Биатлон. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка
14:30 - Санный спорт. Командная естафета
Пятница, 16 февраля
03:00 - Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Короткая программа. Ярослав Паниот
Розыгрыш медалей
02:30 - Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич
08:00 - Лыжные гонки. Мужчины, 15 км, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык
13:00 - Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Ольга Полюк
Суббота, 17 февраля
13:00 - Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Квалификация. Александр Абраменко
Розыгрыш медалей
03:00 - Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа. Ярослав Паниот
11:30 - Лыжные гонки. Женщины, 4х5 км, эстафета. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
13:15 - Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт
Воскресенье, 18 февраля
Розыгрыш медалей
03:15 - Горнолыжный спорт. Мужчины, Гигантский слалом. Иван Ковбаснюк
13:00 - Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Финал. Александр Абраменко
13:15 - Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт
Понедельник, 19 февраля
03:00 - Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа. Александра Назарова/Максим Никитин
Вторник, 20 февраля
Розыгрыш медалей
03:00 - Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольная программа. Александра Назарова/Максим Никитин
13:30 - Биатлон. Смешанная эстафета
14:45 - Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км. Виктор Пасичник
Среда, 21 февраля
03:00 - Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Короткая программа. Анна Хныченкова
Розыгрыш медалей
10:00 - Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
12:00 - Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык
Четверг, 22 февраля
Розыгрыш медалей
03:15 - Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Иван Ковбаснюк
05:00 - Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча
13:15 - Биатлон. Женщины, 4х6 км, эстафета
Пятница, 23 февраля
Розыгрыш медалей
03:00 - Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Произвольная программа. Анна Хныченкова
13:15 - Биатлон. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета
Суббота, 24 февраля
Розыгрыш медалей
05:00 - Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча
07:00 - Лыжные гонки. Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль. Алексей Красовский
Воскресенье, 25 февраля
Розыгрыш медалей
08:15 - Лыжные гонки. Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
Ранее авторитетное американское новостное агентство Associated Press спрогнозировало для сборной Украины три медали на Олимпийских играх 2018 года: две серебряные награды в биатлоне благодаря женской сборной в эстафете, а также Анастасии Меркушиной в спринте и бронзу от Александра Абраменко во фристайле.
Пятница, 9 февраля
04:45 - Фристайл. Женщины, могул. 1-я квалификация. Татьяна Петрова
Суббота, 10 февраля
12:10 - Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач
Розыгрыш медалей
09:15 - Лыжные гонки. Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко
13:15 - Биатлон. Женщины, 7.5 км, спринт
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