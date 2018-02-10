Когда и где смотреть выступления украинцев на зимней Олимпиаде-2018

НВ представляет календарь выступления украинских спортсменов на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане

Украинцы на Играх-2018 будут выступать в девяти из 15-ти видах спорта, представленных на Олимпиаде. Всего в Пхенчхане будет розыграно 102 комплекта наград, первые из которых - уже 10 февраля.

Все соревнования с участием украинских спортсменов в прямом эфире покажет телеканал UA:Перший.

Календарь выступления украинских спортсменов



Воскресенье, 11 февраля

11:50 - Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач

12:30 - Фристайл. Женщины, могул. 2-я квалификация. Татьяна Петрова



Розыгрыш медалей

04:00 - Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск. Иван Ковбаснюк

08:15 - Лыжные гонки. Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон. Алексей Красовский, Андрей Орлык

13:15 - Биатлон. Мужчины, 10 км, спринт

14:00 - Фристайл. Женщины, могул. Финал



Понедельник, 12 февраля

03:15 - Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш

06:45 - Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш

12:50 - Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова



Розыгрыш медалей

12:10 - Биатлон. Женщины, 10 км, гонка преследования

14:00 - Биатлон. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования



Вторник, 13 февраля

04:30 - Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (скоростной спуск). Иван Ковбаснюк

10:30 -Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Квалификация. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

11:15 - Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Квалификация. Алексей Красовский, Андрей Орлык

12:30 - Санный спорт. Женщины, сани-одиночки. 3-й, 4-й заезды. Елена Стецькив, Елена Шхумова



Розыгрыш медалей

08:00 - Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация (слалом). Иван Ковбаснюк

13:00 - Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль. Финал

13:00 - Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль. Финал

Среда, 14 февраля

03:15 - Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 1-я попытка. Ольга Кныш

06:45 - Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 2-я попытка. Ольга Кныш

13:20 - Санный спорт. Мужчины, сани-двойки. 1-й, 2-й заезды. Александр Оболончик/Роман Захаркив



Розыгрыш медалей

08:00 - Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин. Трамплин. Виктор Пасечник

10:45 - Лыжное двоеборье. Мужчины, гонка 10 км. Виктор Пасечник

13:05 - Биатлон. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка



Четверг, 15 февраля

03:00 - Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич

13:00 - Фристайл. Женщины, воздушная акробатика Квалификация. Ольга Полюк



Розыгрыш медалей

04:00 - Горнолыжный спорт. Мужчины, Супер G. Иван Ковбаснюк

08:30 - Лыжные гонки. Женщины, 10 км, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

13:00 - Биатлон. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

14:30 - Санный спорт. Командная естафета



Пятница, 16 февраля

03:00 - Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Короткая программа. Ярослав Паниот



Розыгрыш медалей

02:30 - Скелетон. Мужчины, одиночки. Владислав Гераскевич

08:00 - Лыжные гонки. Мужчины, 15 км, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык

13:00 - Фристайл. Женщины, воздушная акробатика. Ольга Полюк



Суббота, 17 февраля

13:00 - Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Квалификация. Александр Абраменко

Розыгрыш медалей

03:00 - Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание. Произвольная программа. Ярослав Паниот

11:30 - Лыжные гонки. Женщины, 4х5 км, эстафета. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

13:15 - Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт



Воскресенье, 18 февраля



Розыгрыш медалей

03:15 - Горнолыжный спорт. Мужчины, Гигантский слалом. Иван Ковбаснюк

13:00 - Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика. Финал. Александр Абраменко

13:15 - Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт



Понедельник, 19 февраля

03:00 - Фигурное катание. Танцы на льду. Короткая программа. Александра Назарова/Максим Никитин



Вторник, 20 февраля



Розыгрыш медалей

03:00 - Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольная программа. Александра Назарова/Максим Никитин

13:30 - Биатлон. Смешанная эстафета

14:45 - Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км. Виктор Пасичник



Среда, 21 февраля

03:00 - Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Короткая программа. Анна Хныченкова



Розыгрыш медалей

10:00 - Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, свободный стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

12:00 - Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, свободный стиль. Алексей Красовский, Андрей Орлык



Четверг, 22 февраля



Розыгрыш медалей

03:15 - Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. Иван Ковбаснюк

05:00 - Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча

13:15 - Биатлон. Женщины, 4х6 км, эстафета



Пятница, 23 февраля



Розыгрыш медалей

03:00 - Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Произвольная программа. Анна Хныченкова

13:15 - Биатлон. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета



Суббота, 24 февраля



Розыгрыш медалей

05:00 - Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом. Аннамари Данча

07:00 - Лыжные гонки. Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль. Алексей Красовский



Воскресенье, 25 февраля



Розыгрыш медалей

08:15 - Лыжные гонки. Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

Ранее авторитетное американское новостное агентство Associated Press спрогнозировало для сборной Украины три медали на Олимпийских играх 2018 года: две серебряные награды в биатлоне благодаря женской сборной в эстафете, а также Анастасии Меркушиной в спринте и бронзу от Александра Абраменко во фристайле.

Пятница, 9 февраля

04:45 - Фристайл. Женщины, могул. 1-я квалификация. Татьяна Петрова



Суббота, 10 февраля

12:10 - Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки. 1-й, 2-й заезды. Андрей Мандзий, Антон Дукач



Розыгрыш медалей

09:15 - Лыжные гонки. Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон. Марина Анцибор, Татьяна Антипенко

13:15 - Биатлон. Женщины, 7.5 км, спринт

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