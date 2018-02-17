Подъем Японии, Беларусь взяла еще одно серебро. Все призеры Олимпиады-2018 за 17 февраля и медальный зачет

НВ представляет имена всех медалистов Олимпийских игр-2018 по итогам минувшего дня соревнований 17 февраля.

Фигурное катание. Мужчины

1. Юдзуру Ханю (Япония)

2. Шома Уно (Япония)

3. Хавьер Фернандес (Испания)

Горные лыжи. Супергигант. Женщины

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Анна Файт (Австрия)

3. Тина Вайратер (Лихтенштейн)

Фристайл. Лыжный слоупстайл. Женщины

1. Сара Хоффлин (Швейцария)

2. Матильда Гремо (Швейцария)

3. Изабэль Аткин (Великобритания)

Лыжные гонки. Эстафета. Женщины

1. Норвегия

2. Швеция

3. ОАР

Биатлон. Масс-старт. Женщины

1. Анастасия Кузьмина (Словакия)

2. Дарья Домрачева (Беларусь)

3. Тириль Экхофф (Норвегия)

Шорт-трек. 1500 м. Женщины

1. Чхве Мин Джон (Южная Корея)

2. Ли Цзиньюй (Китай)

3. Ким Бутен (Канада)

Шорт-трек. 1000 м. Мужчины

1. Самуэль Жирар (Канада)

2. Джон-Генри Крюгер (США)

3. Со Ли На (Южная Корея)

Скелетон. Женщины

1. Лиззи Ярнольд (Великобритания)

2. Жаклин Леллинг (Германия)

3. Лаура Дис (Великобритания)

Прыжки с трамплина. Мужчины

1. Камиль Стох (Польша)

2. Андреас Веллингер (Германия)

3. Роберт Юханссон (Норвегия)

По итогам дня тройка лидеров - Германия, Норвегия, Нидерланды - не изменилась. При этом норвежцы немного приблизились, завоевав одну золотую награду и две бронзовые против двух серебрянных у немцев. Резко поднялась Япония, которая сейчас занимает 12 строчку. Стоит отметить также вторую награду сборной Беларуси - ее добыла биатлонистка Дарья Домрачева.





Вчера тройка лидеров была точно такой же, при этом сборная Беларуси располагалась на 12-м месте.



