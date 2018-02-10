Израильскому спортсмену не разрешили использовать шлем с библейским сюжетом на Олимпиаде-2018

Организаторы Олимпийских игр-2018 не разрешили израильскому скелетонисту Адаму Эдельману использовать шлем с изображением библейского сюжета.

Как сообщает The Algemeiner, израильтянина попросили изменить изображение на шлеме, на котором изображен герой Ветхого Завета Самсон, разрушающий столбы города Газа.

По словам спортсмена, этот библейский персонаж должен напоминать людям, что они способны на все.

"Разрушенные столбы олицетворяют собой мое невозможное путешествие на Игры, которое стало возможным. Мне говорили, что я никогда не представлю Израиль на Олимпиаде, что я не смогу достаточно быстро бежать и никогда не стану хорошим спортсменом. И я хотел доказать, что израильтянин способен на все", - добавил Эдельман.

Позже спортсмен сообщил, что организаторы попросили его заменить изображение, посчитав его "слишком библейским".

Напомним, в пятницу, 9 февраля, в южнокорейском городе Пхенчхан состоялось открытие зимних Олимпийских Игр-2018.

Украину на Олимпиаде представляют 33 спортсмена в девяти дисциплинах, а честь нести во время открытия государственный флаг досталась капитану женской сборной по биатлону Елене Пидгрушной.