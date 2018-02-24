Чешская сноубордистка стала первой спортсменкой, победившей на Олимпиаде в разных видах спорта

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Эстер Ледецка вошла в историю Олимпийских игр

Эстер Ледецка вошла в историю Олимпийских игр

Чешская горнолыжница и сноубордистка Эстер Ледецка стала первой в истории спортсменкой, победившей на Олимпийских играх в разных видах спорта.

Как сообщает Sports.ru, 24 февраля Ледецка выиграла гигантский слалом в сноуборде, а ранее победила в горнолыжном супергиганте.

В то же время, чешка не является первой в истории спортсменкой, которая выигрывала медали низших проб в разных видах спорта на Олимпийских играх. Уже в Пхенчхане-2018 голландка Йориен Тер Морс стала первой женщиной в истории, выигрывавшей медали в разных видах спорта на одних Играх. Вначале она взяла золото в конькобежном забеге на 1000 м, а затем завоевала эстафетную бронзу в шорт-треке.

У мужчин победу в двух дисциплинах удалось одержать только норвежцам Торлейф Хаугу в 1924 году и Йохану Гроттумсбратену в 1928 году, которые выигрывали золото в лыжных гонках и двоеборье.

Напомним, 10 февраля норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала серебро Олимпийских игр-2018 в скиатлоне. Эта медаль позволила Бьорген выйти на первое место среди женщин по количеству наград на зимних Олимпиадах.

Позже она взяла бронзу в командном спринте и догнала по количеству наград рекордсмена белых Олимпиад Уле Айнара Бьорндалена.

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