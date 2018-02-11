Черлидерши из КНДР зажгли на Олимпиаде в Южной Корее - видео

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Черлидерши из КНДР запомнились активным поведением

Черлидерши из КНДР запомнились активным поведением

В первые дни Олимпийских игр-2018 болельщикам запомнилась группа поддержки из КНДР, которая активно ведет себя на соревнованиях.

Девушек-черлидеров специально отобрало правительство страны перед стартом Игр-2018. По информации New York Times, этот шаг показывает стремление руководства КНДР показать "силу, уверенность и стабильность режима" и повлиять на имидж страны.

В частности, на соревнованиях по шорт-треку группа поддержки исполняла песно "Приятно познакомиться", которая является традиционной во время культурных обменов с участием жителей Северной и Южной Кореи.

Во время женского хоккейного матча между объединенной командой Кореи и Швейцарией (0:8), несмотря на поражение, черлидерши кричали "Корея едина", "Вперед, победим!".

Еще одна популярная песня в исполнении северокорейских болельщиц называется "Весна в моем родном городе", которая получила распространение после окупации полуострова Японией, из-за которой борцы за независимость вынуждены были бежать в Китай.

Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 присутствовали представители высшего руководства Северной Кореи, в частности, формальный глава КНДР Ким Ен Нам, а также младшая сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Спортсмены, представляющие эти две страны, прошли на церемонии открытия Игр под единым флагом. Также в составе одной сборной спортсменки из Южной Кореи и КНДР выступят в женском хоккейном турнире.

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