Черлидерши из КНДР зажгли на Олимпиаде в Южной Корее - видео

В первые дни Олимпийских игр-2018 болельщикам запомнилась группа поддержки из КНДР, которая активно ведет себя на соревнованиях.

Девушек-черлидеров специально отобрало правительство страны перед стартом Игр-2018. По информации New York Times, этот шаг показывает стремление руководства КНДР показать "силу, уверенность и стабильность режима" и повлиять на имидж страны.

В частности, на соревнованиях по шорт-треку группа поддержки исполняла песно "Приятно познакомиться", которая является традиционной во время культурных обменов с участием жителей Северной и Южной Кореи.

North Korean cheering squad is a well polished hype machine, getting a good reception from the crowd at short track speed skating pic.twitter.com/QWfXQsayz3 — Kim Brunhuber (@kimbrunhuber) 10 февраля 2018 г.

Во время женского хоккейного матча между объединенной командой Кореи и Швейцарией (0:8), несмотря на поражение, черлидерши кричали "Корея едина", "Вперед, победим!".

At the women’s ice hockey at the PyeongChang Winter Olympics, North Koreans cheer: Go for it, go for it, our players, go for it! pic.twitter.com/ELTt4T7VXn — Anna Fifield (@annafifield) 10 февраля 2018 г.

Еще одна популярная песня в исполнении северокорейских болельщиц называется "Весна в моем родном городе", которая получила распространение после окупации полуострова Японией, из-за которой борцы за независимость вынуждены были бежать в Китай.

This is one of the wildest things I have ever witnessed with my own two eyes!! A North Korean cheer sqaud at the Olympics pic.twitter.com/ijJysVGLXf — Matt Stopera (@mattstopera) 10 февраля 2018 г.

Напомним, на церемонии открытия Олимпийских игр-2018 присутствовали представители высшего руководства Северной Кореи, в частности, формальный глава КНДР Ким Ен Нам, а также младшая сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Спортсмены, представляющие эти две страны, прошли на церемонии открытия Игр под единым флагом. Также в составе одной сборной спортсменки из Южной Кореи и КНДР выступят в женском хоккейном турнире.