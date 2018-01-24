Болельщикам на Олимпиаде-2018 запретили проносить флаги стран, которые не допущены к соревнованиям

Болельщики смогут приносить с собой только флаги стран-участниц Олимпиады в Пхенчане

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение запретить болельщикам проносить на трибуны флаги государств, которые не принимают участие в соревнованиях Олимпийских игр в Пхенчане.

В частности, под запрет попал флаг России, которую отстранили от участия в Олимпиаде.

Напомним, Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из Северной Кореи к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Накануне Международный олимпийский комитет сократил команду российских спортсменов, которых могут допустить на Олимпиаду в Пхенчхане (Южная Корея), с 500 до 389 участников.

Ранее Международный олимпийский комитет впервые в истории отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Южной Корее из-за государственной допинговой программы в РФ, а также приостановил членство РФ в МОК.