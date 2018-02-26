Атлетико продал двоих футболистов в китайский клуб

Китайцы отдали 30 миллионов за игрока сборной Бельгии

Яник Феррейра Карраско и Николас Гайтан перешли из мадридского Атлетико в китайский Далянь Ифан, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Сумма трансферов не разглашается, но, по информации СМИ, за Карраско испанский клуб выручил 30 миллионов евро, а за Гайтана - 18 миллионов евро.

Карраско перешел в Атлетико летом 2015-го года из Монако. Он провел за матрасников 124 матча, в которых забил 23 гола и отдал 17 результативных передач.

Гайтан выступал за Атлетико с лета 2016-го года, куда перешел из Бенфики. Всего на его счету 49 матчей за испанцев, в которых он забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

В прошедшем сезоне Далянь Ифан выиграл Первую лигу, поэтому предстоящий сезон, который стартует 2-го марта, начнет в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что главный соперник Атлетико, мадридский Реал, летом намерен продать одного из своих ключевых футболистов - Гарета Бэйла.