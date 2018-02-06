Associated Press спрогнозировало количество медалей для Украины на Олимпиаде-2018

Авторитетное американское новостное агентство Associated Press прогнозирует для сборной Украины три медали на Олимпийских Играх 2018 года в Пхенчхане.

Согласно публикации на официальном сайте AP, посвященному Играм-2018, желто-синие не смогут завоевать золотой награды в Южной Корее.

Вместе с тем, Украина сможет добыть две серебряные медали в биатлоне благодаря женской сборной в эстафете, а также Анастасии Меркушиной в спринте.

Еще одна награда бронзовой пробы, как считает информационное агентство, будет выиграно фристайлистом Александром Абраменко.

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины рассказало, какие суммы получат украинские обладатели медалей на Зимней Олимпиаде-2018. За золото полагается 125 тысяч долларов, за серебро - 80 тысяч, а за бронзу - 55 тысяч.