Матч легенд тенниса: Федерер победил Серену Уильямс Сегодня, 19:22 77 Цей матеріал також доступний українською Для фанатов тенниса это была первая возможность увидеть на одном корте двух спортсменов, которые считаются едва ли не лучшими теннисистами всех времен.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу в смешанном парном матче над легендарной американской спортсменкой Сереной Уильямс.

Об этом сообщает CNN.

Матч состоялся во вторник, 1 января, в рамках турнира Кубка Хопмана. Партнерами Федерера и Уильямс были Белинда Бенчич и Фрэнсис Тиафой соответственно. Счет составил 4-2 4-3 (5-3).

Впрочем, результат матча мало кого волновал: для фанатов тенниса это была первая и, пожалуй, единственная возможность увидеть на одном корте двух спортсменов, которые считаются едва ли не лучшими теннисистами всех времен. Более 14 тысяч болельщиков наблюдали за игрой на Перт Арене.

Перед игрой Федерер беспокоился по поводу знаменитой подачи Уильямс: "Я нервничал, потому что у нее великолепная подача, и ее невозможно предугадать".

Впрочем, Серена Уильямс в большей степени проявила себя в одиночной игре: она 23 раза выигрывала турнир Большого шлема в этой дисциплине, тогда как в парной игре - только 16 раз.

Кроме того, партнер Уильямс Фрэнсис Тиафой имел травму плеча, которая помешала ему играть наилучшим образом.

После матча Федерер и Уильямс тепло отзывались друг о друге.

"Серьезно, этот парень - лучший - как на корте, так и вне его", - сказала легендарная теннисистка.

Федерер высоко оценил мастерство Уильямс: "Она - чемпионка. Сразу видно, насколько она сконцентрирована, и это то, что мне в ней нравится ".