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Харьковчанка Лопатецкая стала чемпионкой турнира по теннису в Гонконге

Сегодня, 11:50
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Призовой фонд турнира - $25 тыс.

tennisua.org

В решающем матче турнира ITF World Tennis Tour в Гонконге украинская теннисистка Дарья Лопатецкая одержала победу над представительницей Китая Ма Шуюэ.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

За полтора часа Лопатецкая подала три эйса при трёх двойных ошибках, сделала пять брейков и проиграла три гейма на своей подаче.

Конечный счет: 6:4, 6:3.

Отметим, что обе теннисистки пробились в основную сетку через квалификацию, где 15-летняя харьковчанка получила wild card, а в финале отбора отыграла у соперницы два матчбола.

Призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов.

За победу на этой неделе Лопатецкая получит 51 очко в зачёт рейтинга WTA, однако положение в рейтинге изменится только через две недели, 28 января.

Напомним, 6 января в финале соревнований украинская теннисистка в двух этапах (сетах) взяла первенство у 23-летней чешки Барборы Штефковой со счетом 6:4 и 6:2.

Теги:   Тенис

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