Журналист съел газету после победы сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею — видео Вчера, 21:37 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/David W Cerny Финляндия победила в финале Канаду 3:1 REUTERS/David W Cerny

Журналист Филипп Саксен съел страницу c газеты, где он критиковал сборную Финляндии по хоккею, которая в итоге стала чемпионом мира.

Финский журналист написал в своем аккаунте в Twitter, что до чемпионата мира, который проходил в Словакии, он назвал нынешнюю сборную Финляндии одной из худших команд в своей истории.

"Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время попросить прощения", - написал журналист.

На днях сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале Канаду со счетом 3:1.

В матче за третье место сборная России по буллитам победила команду Чехии 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)



Ранее сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1В, заняв пятое место в своей группе.