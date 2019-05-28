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Журналист съел газету после победы сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею — видео

Вчера, 21:37
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Журналист съел газету после победы сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею — видео - фото

REUTERS/David W Cerny

Финляндия победила в финале Канаду 3:1

Журналист Филипп Саксен съел страницу c газеты, где он критиковал сборную Финляндии по хоккею, которая в итоге стала чемпионом мира.

Финский журналист написал в своем аккаунте в Twitter, что до чемпионата мира, который проходил в Словакии, он назвал нынешнюю сборную Финляндии одной из худших команд в своей истории.

"Я никогда так не ошибался. Теперь пришло время попросить прощения", - написал журналист.

На днях сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, обыграв в финале Канаду со счетом 3:1.

В матче за третье место сборная России по буллитам победила команду Чехии 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Ранее сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1В, заняв пятое место в своей группе.

Теги:   Спорт Журналист Хоккей Сборная Финляндии

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