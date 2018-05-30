В Украине решили создать женскую сборную по хоккею

Исполком Федерации хоккея Украины принял решение о создании женской национальной сборной.

Как сообщает официальный сайт ФХУ, уже в этом году команда дебютирует на международной арене. Базой сборной будут хоккеистки украинских клубов, которые уже два сезона играют в национальном чемпионате.

"Учитывая успешный опыт проведения двух чемпионатов Украины по хоккею с шайбой среди женщин, Федерация хоккея Украины приняла решение о создании национальной женской сборной команды Украины. Соответствующие документы были подготовлены и направлены в Международную федерацию", - сказал президент ФХУ Анатолий Брезвин.

В 90-х годах была попытка создания женской сборной Украины по хоккею на базе Харьковского и Киевского институтов физкультуры. Эта команда просуществовала недолго, но успела сыграть на двух чемпионатах Европы.

Первым официальным турниром женской сборной Украины станет квалификация на чемпионат мира-2019, который состоится в Кейптауне (Южная Африка) 16-23 января следующего года. Кроме команды хозяев, соперниками украинок будут команды Болгарии, Гонконга и Бельгии.

На данный момент в женском чемпионате Украины по хоккею играют пять команд: Пантеры (г. Харьков), Королевы Днепра (г. Днепр), Украиночка (г. Киев), Днепровские Белки (г. Днепр) и Лавина (г. Кременчуг).

Накануне стао известно, что главный тренер мужской сборной Украины по хоккею Александр Савицкий покинет свой пост. Контракт специалиста с ФХУ истекает в июне, и стороны не будут его продлевать. До конца следующего месяца будет объявлен новый наставник национальной команды.

В апреле юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) выиграла чемпионат мира в дивизионе IB (третий по ранжиру в мировом хоккее), который проходил в Киеве.