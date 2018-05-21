Швеция защитила звание чемпиона мира по хоккею

Сборная Швеции защитила звание чемпиона мира по хоккею, в финале турнира в Дании обыграв команду Швейцарии.

Шведы с самого начала турнира были главными претендентами на победы, но швейцарцы на стадии плей-офф показали, что не боятся авторитетов, обыграв Финляндию и Канаду. В финале альпийская сборная также без страха противостояла грозному сопернику, дважды по ходу игры выходя вперед в счете. Шведы каждый раз успевали свести период к ничьей. В первых двух двадцатиминутках команды обменялись голами, а в третьем отрезке основного времени зрители голов не увидели.

Игра перетекла в 20-минутный овертайм до заброшенной шайбы. Не сказать, чтобы команды действовали слишком осторожно в дополнительном периоде, но шайба отказывалась залетать в ворота как Нильссона, так и Дженони. Драматичный эпизод случился за 2 секунды до конца овертайма, когда швейцарцев от пропущенного гола спасла штанга.

По регламенту, победителя в случае ничьей должна была определить серия послематчевых бросков. В ней также вперед уже после первой попытки вышла Швейцария, но затем не смогла реализовать ни одного броска. У шведов забивали Оливер Экман-Ларрсон и Филипп Форсберг, что и принесло скандинавам вторую подряд победу на чемпионате мира.

Швеция в 11-й раз в истории стала чемпионом мира по хоккею и уступает по количеству титулов только Канаде (26), СССР/России (22+5) и Чехии/Чехословакии (6+6). Швейцарцы в третий раз в истории играли в финале мирового первенства и еще ни разу до золота не добрались.

Швеция - Швейцария 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

0:1 - Нидеррайтер (Йоси, Фиала) - 16:38,

1:1 - Нюквист (Экхольм) - 17:54,

1:2 - Майер (Корви, Йоси - бол.) - 23:13,

2:2 - Зибанежад (Экман-Ларссон - бол.) - 34:53,

3:2 - Форсберг (победный буллит),

Вратари: Нильссон - Дженони

В матче за третье место сборная США обыграла вице-чемпионов мира прошлого года команду Канады. Поединок между этими командами получился не таким результативным, как на групповом этапе, а ничейный счет держался до последнего отрезка матча. Решающая шайба на счету форварда сборной США Ника Бонино, после чего американцы еще дважды забросили уже в пустые ворота. Дубль в этой встрече оформил Крис Крайдер.

Сборная США впервые за три года добралась до медалей на чемпионате мира. Канадцы, в свою очередь, остались без наград впервые с 2014 года.

США - Канада 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

1:0 - Крайдер (Дебринкэт, Ларкин - бол.) - 26:40,

1:1 - Власич (Хорват, Террис) - 38:06,

2:1 - Бонино (Кейн - бол.) - 53:21,

3:1 - Ли (Макэвой) - 57:45 (ПВ),

4:1 - Крайдер - 58:18 (ПВ),

Вратари: Кинкейд - Макелинни

Напомним, сборные России, Финляндии и Чехии прекратили свой путь на чемпионате мира на четвертьфинальной стадии. Покинули элитный дивизион чемпионата мира по хоккею команды Южной Кореи и Беларуси.

НВ