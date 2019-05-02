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Сборная Украины проиграла третий матч на чемпионате мира по хоккею

Сегодня, 19:14
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Сборная Украины проиграла третий матч на чемпионате мира по хоккею - фото

Федерация хоккея Украины

В активе сборной Украины одна победа и три поражения

Сборная Украины проиграла Румынии со счетом 1: 5 в четвертом туре чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1В, который проходит в Эстонии.

Сборная Украины проиграла в первом периоде, пропустив две шайбы. В конце второй 20-минутки украинцы сократили разрыв в счете, но сразу пропустили третий гол.

В последнем периоде румынская сборная забросила еще ди шайбы в ворота украинцев, установив окончательный счет 5:1 в свою пользу

В активе сборной Украины три очка и предпоследнее место в турнирной таблице.

Следующий матч сборная Украины сыграет 4 мая против хозяев турнира - Эстонии.

Украина - Румыния - 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Турнирная таблица

В предыдущем туре сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира в дивизионе 1В, разгромив Нидерланды 8:1.

Перед этим сборная Украины проиграла Польше 3:7 и Японии 2:3.

Теги:   Сборная Румынии Сборная Украины Хоккей

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