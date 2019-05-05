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Сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1В - видео

Вчера, 15:05
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Сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1В - видео - фото

Федерация хоккея Украины

Украина проиграла четыре матча на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины проиграла заключительный матч на чемпионат мира по хоккею хозяевам турнира команде Эстонии со счетом 3:4, но сохранила прописку в дивизионе 1В.

Украинцы удачно начали матч и выиграли в первом периоде 3:1. Однако эстонцы забили по одной шайбе в каждой последующей 20-минутке и перевели матч в овертайм, где забросили победную шайбу.

Для Украины это поражение стало четвертым в пяти турах, однако благодаря поражению Нидерландов от Румынии (1:3) удалось сохранить прописку в дивизионе 1В.

В низший дивизион отправилась нидерландская сборная, а в дивизион 1А поднялась сборная Румынии.

Эстония - Украина - 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Турнирная таблица

В предыдущем туре сборная Украины проиграла Румынии со счетом 1:5.

Перед этим сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира в дивизионе 1В, разгромив Нидерланды 8:1, а в первых двух турах проиграла Польше 3:7 и Японии 2:3.

НВ

Теги:   Сборная Украины Чемпионат мира Хоккей

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