Сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1В - видео
Сборная Украины проиграла заключительный матч на чемпионат мира по хоккею хозяевам турнира команде Эстонии со счетом 3:4, но сохранила прописку в дивизионе 1В.
Украинцы удачно начали матч и выиграли в первом периоде 3:1. Однако эстонцы забили по одной шайбе в каждой последующей 20-минутке и перевели матч в овертайм, где забросили победную шайбу.
Для Украины это поражение стало четвертым в пяти турах, однако благодаря поражению Нидерландов от Румынии (1:3) удалось сохранить прописку в дивизионе 1В.
В низший дивизион отправилась нидерландская сборная, а в дивизион 1А поднялась сборная Румынии.
Эстония - Украина - 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)
Турнирная таблица
В предыдущем туре сборная Украины проиграла Румынии со счетом 1:5.
Перед этим сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира в дивизионе 1В, разгромив Нидерланды 8:1, а в первых двух турах проиграла Польше 3:7 и Японии 2:3.
НВ