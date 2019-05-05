Сборная Украины по хоккею сохранила прописку в дивизионе 1В - видео Вчера, 15:05 418 Цей матеріал також доступний українською Федерация хоккея Украины Украина проиграла четыре матча на чемпионате мира по хоккею Федерация хоккея Украины

Сборная Украины проиграла заключительный матч на чемпионат мира по хоккею хозяевам турнира команде Эстонии со счетом 3:4, но сохранила прописку в дивизионе 1В.

Украинцы удачно начали матч и выиграли в первом периоде 3:1. Однако эстонцы забили по одной шайбе в каждой последующей 20-минутке и перевели матч в овертайм, где забросили победную шайбу.

Для Украины это поражение стало четвертым в пяти турах, однако благодаря поражению Нидерландов от Румынии (1:3) удалось сохранить прописку в дивизионе 1В.

В низший дивизион отправилась нидерландская сборная, а в дивизион 1А поднялась сборная Румынии.

Эстония - Украина - 4:3 ОТ (1:3, 1:0, 1:0, 1:0)

Турнирная таблица

В предыдущем туре сборная Украины проиграла Румынии со счетом 1:5.

Перед этим сборная Украины одержала первую победу на чемпионате мира в дивизионе 1В, разгромив Нидерланды 8:1, а в первых двух турах проиграла Польше 3:7 и Японии 2:3.

НВ