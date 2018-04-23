Сборная Украины проиграла Эстонии на чемпионате мира по хоккею

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Для сохранения шансов на выход в группу 1А сборной Украины больше нельзя проигрывать
Фото: IIHF

Для сохранения шансов на выход в группу 1А сборной Украины больше нельзя проигрывать

Сборная Украины оказалась слабее команды Эстонии на чемпионате мира 2018 года в дивизионе 1В со счетом 0:2.

Обе шайбы желто-синие пропустили в первом периоде, для чего сопернику хватило чуть более девяти минут. Убедительных моментов для того, чтобы отыграться подопечные Александра Савицкого не создали.

Эстония повела в счете на 39-й секунде, когда отличился Роберт Рооба, которому ассистировали Андрей Макров и Лаури Лахесалу. Прошло девять минут и три секунды матча, как перевес балтийской сборной удвоил Вадим Васенкин - результативные передачи в свой актив записали Марко Кеттунен и Артем Горностаев.

Сборная Украины, которая в первом матче турнира победила Румынию 3:0, опустилась на третье место. Впереди ее ожидают поединки против хозяев первенства Литвы, а также Хорватии и Японии.

Чтобы сохранить шансы на выход в группу 1А желто-синим больше нельзя проигрывать. Следующая игра команды состоится 25 апреля против Хорватии.

Ранее юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) выиграла чемпионат мира в дивизионе IB (третий по ранжиру в мировом хоккее), который проходил в Киеве.

НВ

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