Сборная Украины проиграла Эстонии на чемпионате мира по хоккею

Сборная Украины оказалась слабее команды Эстонии на чемпионате мира 2018 года в дивизионе 1В со счетом 0:2.
Обе шайбы желто-синие пропустили в первом периоде, для чего сопернику хватило чуть более девяти минут. Убедительных моментов для того, чтобы отыграться подопечные Александра Савицкого не создали.
Эстония повела в счете на 39-й секунде, когда отличился Роберт Рооба, которому ассистировали Андрей Макров и Лаури Лахесалу. Прошло девять минут и три секунды матча, как перевес балтийской сборной удвоил Вадим Васенкин - результативные передачи в свой актив записали Марко Кеттунен и Артем Горностаев.
Сборная Украины, которая в первом матче турнира победила Румынию 3:0, опустилась на третье место. Впереди ее ожидают поединки против хозяев первенства Литвы, а также Хорватии и Японии.
Чтобы сохранить шансы на выход в группу 1А желто-синим больше нельзя проигрывать. Следующая игра команды состоится 25 апреля против Хорватии.
Ранее юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) выиграла чемпионат мира в дивизионе IB (третий по ранжиру в мировом хоккее), который проходил в Киеве.
НВ
Комментарии
Правила комментирования