Сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера

Новым главным тренером национальной сборной Украины по хоккею стал бывший защитник национальной команды Андрей Срюбко.
Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины. 43-летний Срюбко будет готовить национальную команду к чемпионату мира в Дивизионе IB (третьем по силе в системе мировых первенств), который состоится в апреле следующего года в Таллине. Соперниками сборной Украины на этом турнире будут команды Эстонии, Румынии, Японии, Нидерландов и Польши.
Ранее Срюбко возглавлял молодежную сборную Украины (U-20). На прошлом чемпионате мира вместе с командой он сохранил прописку в Дивизионе IB - третьем за ранжиром на мировых первенствах.
Кроме того, ФХУ приняла решение назначить старшим тренером юниорской сборной Украины (U-18) ассистента главного тренера херсонского Днепра Олега Тимченко.
В конце мая стало известно, что главный тренер мужской сборной Украины по хоккею Александр Савицкий покинет свой пост. Контракт специалиста с ФХУ истекал в июне, и стороны решили его не продлевать.
На чемпионате мира-2018 в Литве сборная Украины впервые в истории проиграла командам Эстонии и Хорватии.
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