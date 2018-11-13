13 ноября 2018, вторник

Сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера

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Андрей Срюбко будет работать с национальной сборной Украины
Фото: ФХУ

Андрей Срюбко будет работать с национальной сборной Украины

Новым главным тренером национальной сборной Украины по хоккею стал бывший защитник национальной команды Андрей Срюбко.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея Украины. 43-летний Срюбко будет готовить национальную команду к чемпионату мира в Дивизионе IB (третьем по силе в системе мировых первенств), который состоится в апреле следующего года в Таллине. Соперниками сборной Украины на этом турнире будут команды Эстонии, Румынии, Японии, Нидерландов и Польши.

Ранее Срюбко возглавлял молодежную сборную Украины (U-20). На прошлом чемпионате мира вместе с командой он сохранил прописку в Дивизионе IB - третьем за ранжиром на мировых первенствах.

Кроме того, ФХУ приняла решение назначить старшим тренером юниорской сборной Украины (U-18) ассистента главного тренера херсонского Днепра Олега Тимченко.

В конце мая стало известно, что главный тренер мужской сборной Украины по хоккею Александр Савицкий покинет свой пост. Контракт специалиста с ФХУ истекал в июне, и стороны решили его не продлевать.

На чемпионате мира-2018 в Литве сборная Украины впервые в истории проиграла командам Эстонии и Хорватии.

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