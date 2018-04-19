Сборная Украины по хоккею обыграла Италию на Чемпионате мира

В среду, 18 апреля, юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) обыграла на домашнем чемпионате мира в Киеве сборную Италии со счетом 3:1.

Шайбы за Украину забросили Никита Кругляков, Даниила Бабчук и Александр Пересунько.

Для выхода в следующий этап Украине необходимо обыграть в заключительном матче аутсайдера своей группы Румынию.

Ранее сообщалось, что Дисциплинарный совет международной федерации хоккея (IIHF) отменил отстранение игроков сборной Украины Эдуарда Захарченко и Владимира Вариводы из-за отсутствия доказательств в деле о сдаче матча чемпионата мира в дивизионе IА против команды Южной Кореи.