Россия разгромила Францию, Канада уступила США. Результаты матчей ЧМ-2018 по хоккею

В пятницу, 4 мая, в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею в элитном дивизионе.

В группе А первый день прошел без сенсаций. Сборные России и Швеции одержали сухие победы над Францией и Беларусью соответственно. Россияне забросили сопернику семь шайб (дубль на свой счет записал Кирилл Капризов), а Василий Кошечкин оформил шатаут. У шведов "сухой" матч провел Магнус Хеллберг, а его партнеры по команде забросили белорусам пять шайб.

Россия – Франция 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

1:0 – Капризов (Дадонов, Зайцев) – 07:08,

2:0 – Бучневич (Григоренко, Нестеров – бол.) – 08:18,

3:0 – Дадонов (Капризов, Хафизуллин) – 10:22,

4:0 – Капризов (Дацюк, Зайцев) – 37:59,

5:0 – Барабанов (Киселевич, Каблуков) – 42:36,

6:0 – Шалунов (Дацюк, Хафизуллин – бол.) – 44:50,

7:0 – Анисимов (Нестеров, Григоренко – бол.) – 57:13,

Вратари: Кошечкин – Арди (Кеменер, 40:00).

Швеция – Беларусь 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

1:0 – Андерссон (Кемпе, Эверберг) – 09:17,

2:0 – Нюквист (Клингберг, Линдхольм) – 09:45,

3:0 – Янмарк (Ракелл, Зибанежад) – 23:49,

4:0 – Ракелл – 33:45,

5:0 – Зибанежад (Янмарк, Ракелл) – 56:11,

Вратари: Хелльберг – Кульбаков (Карнаухов, 33:45).

В группе B в первом туре состоялся центральный матч - команда США играла против Канады. Несмотря на проигрыш в две шайбы по ходу матча, американцы смогли не только выровнять положение, но и дважды выходили вперед. Тем не менее, игра дошла до серии послематчевых бросков, в которой точнее оказались американцы - две свои попытки реализовал форвард Коламбуса Кэм Аткинсон.

В другом матче этой группы хозяева чемпионата мира команда Дании в серии послематчевых бросков одолела финалистов последних зимних Олимпийский игр команду Германии. Победный бросок на свой счет записал форвард Детройта Франс Нильсен.

США – Канада 5:4 Б. (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 – Дюбуа (Хорват) – 00:47,

0:2 – О’Райлли (Бейли) – 12:23,

1:2 – Ли (Томпсон, ДеБринкет) – 13:59,

2:2 – Ларкин (Крайдер, Остерле) – 20:43,

3:2 – Гудро (Кейн, Коулмен) – 30:00,

3:3 – Бувелье (Экблад, Берзел) – 37:53,

4:3 – Ларкин (Крайдер, Аткинсон) – 43:27,

4:4 – Парейко (Макдэвид) – 50:48,

5:4 – Аткинсон – решающий буллит,

Вратари: Кинкейд – Кемпер.

Германия - Дания 2:3 Б. (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

0:1 - Й. Йенсен (Й.Б.Йенсен, Нильсен - бол.) - 28:44,

1:1 - Драйзайтль (Эхлиц) - 32:12,

1:2 - Сторм (Хардт, Ларсен) - 35:17,

2:2 - Эхлиц (Драйзайтль, Мюллер) - 50:43,

2:3 - Нильсен - решающий буллит,

Вратари: Пильмайер - Андерсен

Ранее юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) выиграла чемпионат мира в дивизионе IB (третий по ранжиру в мировом хоккее), который проходил в Киеве.

НВ